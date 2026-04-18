Nel match di Serie B di basket, la Rimadesio ha perso contro Legnano con il punteggio di 87-63, complicando la corsa ai play-in. La squadra ha subito un passo falso nel derby lombardo durante l’ultimo turno infrasettimanale della stagione regolare. Ora, con il cammino più difficile, il team dovrà affrontare con attenzione la prossima partita contro Fiorenzuola.

Si complica la strada verso i playin per la Rimadesio che nel derby lombardo di Legnano nell’ultimo turno infrasettimanale della stagione regolare incappa in una pesante sconfitta dal punto di vista numerico (87-63) e seriale. Si tratta infatti della quarta consecutiva. Gli attuali 36 punti, oltre a garantire un’ampia salvezza matematica già da un paio di settimane, finisse oggi il campionato garantirebbero anche gli spareggi per entrare nel tabellone dei playoff, ma proprio l’ultima sequenza di risultati negativi, le recenti sconfitte negli scontri diretti con Agrigento e Vicenza hanno riportato sotto proprio queste due formazioni (a -2) che contendono ai bluarancio la qualificazione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Basket Serie B, obiettivo play-in. Desio ko a Legnano, ora si fa dura. Guai a fallire contro Fiorenzuola

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