Napoli Basket con Cantù arriva il quinto ko di fila in campionato

Il Napoli Basket perde contro Cantù a Desio, segnando il suo quinto risultato negativo consecutivo in campionato. La squadra ha subito questa sconfitta dopo aver già perso anche contro Bologna in Coppa Italia, portando a sei le sconfitte complessive in tutte le competizioni. La partita si è conclusa con la squadra ospite che ha avuto la meglio sugli avversari.

Non basta l'esordio del neo arrivo Marshall agli uomini di Magro per tornare al successo. Dopo una buona partenza nei primi minuti, i padroni di casa prendono in mano il controllo del match Il Napoli Basket inanella il quinto ko di fila in campionato (sesto se si considera anche la sconfitta con Bologna in Coppa Italia) a Desio contro Cantù. Gli azzurri cedono nettamente per 94-77 con un'altra prestazione tutt'altro che eccezionale. Non basta l'esordio del neo arrivo Marshall (18 minuti giocati e 5 punti messi a referto) e le buone prestazioni di El Amin e Totè (21 e 19 punti) agli uomini di Magro, orfani degli infortunati Mitrou Long e Zemaitis e di Doyle, che dovrebbe esordire contro Varese. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Guerri Napoli, crisi senza fine: a Cantù arriva il sesto K.O. in fila

Leggi anche: Maledizione play per il Napoli Basket: anche il nuovo arrivo Zemaitis va ko. E Totè salta Cantù per squalifica

Napoli Basket-Cantù - Basile distrugge un canestro: partita sospesa per la sostituzione

Una raccolta di contenuti su Napoli Basket

Temi più discussi: Maledizione play per il Napoli Basket: anche il nuovo arrivo Zemaitis va ko. E Totè riceve un turno di squalifica; Pallacanestro Cantù - Napoli Basketball, le curiosità e dove vederla; Basket, dopo la sosta torna in campo la Serie A per la 21a giornata. Derby Milano-Cantù, Virtus Bologna a Napoli; Guerri Napoli, Magro: Contro Cantù una sfida tra due squadre che hanno bisogno di punti.

Cantù vs Napoli: diretta (9-13 con 3:20, 1Q)CANTU' VS NAPOLI: DIRETTA 1Q Live - C'è El-Amin in quintetto per Napoli, e subito tripla. Napoli parte con un 5-0 con i primi due di Totè. Dall'altra parte a ... pianetabasket.com

Cantù – Napoli, la sala stampa. Magro: Dobbiamo tirarci fuori da questo momento attraverso il lavoroCantù batte Napoli al termine di un match che ha visto i lombardi sempre in controllo. Di seguito le parole di coach Magro. Alessandro Magro: Sapevamo ... basketinside.com

Napoli Basketball, altra sconfitta: Cantù passa 94-77 facebook

Il nuovo giocatore della Guerri #Napoli Basket Nick #Marshall nella serata di ieri ha svolto le visite mediche, stamattina ha sostenuto i test atletici con il preparatore fisico Mattia Digno ed oggi effettuerà il suo primo allenamento con Coach Magro ed i suoi nuovi x.com