Design Week | boom da 255 milioni ma Milano si blocca nel caos

Milano si prepara a ospitare la Design Week, un evento che quest’anno ha portato un giro d’affari stimato in 255 milioni di euro, segnando un aumento del 14,7% rispetto all’edizione precedente. La città si trasforma in un centro di creatività, attirando visitatori e professionisti da tutto il mondo. Tuttavia, questa affluenza ha causato congestionamenti e disagi alla mobilità urbana, con strade bloccate e traffico intenso.

Milano si risveglia sotto il peso di una Design Week che, con la sua proiezione economica stimata a 255 milioni di euro per questa edizione 2026 — un incremento del 14,7% rispetto all’anno precedente — ha trasformato la metropoli in un immenso hub creativo, ma ha anche paralizzato il tessuto urbano. Tra i corridoi di Corso Venezia chiusa al traffico e le folle bloccate da code interminabili e codici QR, l’inaugurazione della galleria milanese di RH nel Palazzo Piombino ha messo in luce il contrasto tra l’espansione dei grandi gruppi internazionali e la gestione logistica di una città che fatica a respirare tra eventi e occupazione del suolo pubblico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Design Week: boom da 255 milioni ma Milano si blocca nel caos Notizie correlate Boom di turisti a Milano per il Salone del Mobile, indotto da 255 milioni di euro: ma a spendere sono gli stranieriSecondo i dati diffusi da Confcommercio, a trainare la spesa - in occasione del Salone del Mobile a Milano - sarebbero i visitatori stranieri (62,4%). Leggi anche: Milano Design Week 2026: ma come si vestono i maestri del design? Altri aggiornamenti Temi più discussi: Le installazioni della Milano Design Week 2026; Milano Design Week, da Frattini alle voci emergenti, la materia diventa un dialogo continuo; Milano Design Week, l'architettura del Novecento diventa protagonista; Milano, Salone del Mobile: affitti brevi alle stelle. Boom dei prezzi folle durante la Design Week. Milano Design Week, boom di presenze nonostante i prezzi alle stelle: in città arriva anche la regina Maxima d’OlandaL’edizione 2023 del Salone del Mobile di Milano segna il ritorno dei visitatori cinesi e un forte aumento di quelli provenienti da Stati Uniti e Brasile, dopo gli anni di stop dovuti alla pandemia da ... ilfattoquotidiano.it Design week, boom del labirinto diffusoVarese, l’evento anche quest’anno ha animato il cuore della città: notevole il successo ottenuto dalle installazioni realizzate in centro Per quattro giorni Varese si trasforma in un labirinto diffuso ... ilgiorno.it / In occasione della Milano Design Week 2026, Golden Goose ha voluto celebrare il Fuorisalone nella propria GGArena a CityLife, raccontando, attraverso talk, workshop e un party finale, come sport e design possano diventare un’unica cosa. Se vi siet facebook Alla Design week di Milano Hisense presenta 'The colorful district'. x.com