Design veneto trionfa a Milano | il Grand Award per l’inclusione

Un'agenzia creativa di Castelfranco Veneto ha vinto il Grand Award ai Touchpoint Identity Awards 2026. La premiazione si è svolta a Milano, dove il team ha ricevuto il riconoscimento più prestigioso per il suo progetto dedicato all'inclusione. La vittoria rappresenta il risultato di un lavoro riconosciuto a livello internazionale nel settore del design.

L’agenzia creativa di Castelfranco Veneto, Fkdesign, ha ottenuto il riconoscimento più importante ai Touchpoint Identity Awards 2026, conquistando il Grand Award. Il successo arriva grazie al lavoro di rebranding svolto per la cooperativa sociale L’Incontro, realtà attiva da oltre trent’anni nel supporto alle persone fragili e nella promozione dell’inclusione nel territorio trevigiano. Durante la cerimonia tenutasi presso il Teatro di Fabbrica di Lampadine a Milano, guidata da Luca Viscardi, l’agenzia ha incassato anche il premio relativo alla categoria System Identity. Il trionfo del design veneto tra Milano e il territorio trevigiano. La serata milanese ha premiazione di 18 categorie diverse e 3 menzioni speciali, culminando con la consegna del trofeo firmato dal Maestro Ugo Nespolo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Design veneto trionfa a Milano: il Grand Award per l’inclusione Notizie correlate Miele trionfa all’iF Design Award: 2 ori e 19 premi all’innovazioneMiele ha conquistato due medaglie d’oro presso l’iF Design Award 2026, distinguendosi tra circa 11. Auto del 2025: 10 finalisti in corsa per il Design Award a Milano.La Sfida del Design Automobilistico: Dieci Modelli in Corsa per l’Auto Più Bella del 2025 La competizione per il Car Design Award 2026 ha svelato i...