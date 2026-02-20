Auto del 2025 | 10 finalisti in corsa per il Design Award a Milano

Nel 2025, dieci auto sono in gara per il Design Award a Milano, a causa del crescente interesse per le vetture innovative. La competizione coinvolge modelli di produzione e concept car, che mostrano le nuove tendenze dell’industria automobilistica. Tra i finalisti ci sono vetture con linee futuristiche e dettagli sostenibili, come l’utilizzo di materiali riciclabili. La sfida punta a premiare le idee più originali e funzionali, attirando l’attenzione di designer e appassionati. La scelta del vincitore avverrà durante la kermesse milanese, prevista per la prossima primavera.

La Sfida del Design Automobilistico: Dieci Modelli in Corsa per l’Auto Più Bella del 2025. La competizione per il Car Design Award 2026 ha svelato i dieci finalisti per le categorie Production e Concept Cars, offrendo uno sguardo sulle future tendenze del settore. La premiazione avverrà il 22 aprile 2026, presso l’ADI Design Museum di Milano, durante la Design Week. In lizza anche cinque brand che si sono distinti per la coerenza e l’originalità del design della loro intera gamma. Un Appuntamento Atteso nel Cuore della Milano Design Week. Il mondo del design automobilistico si prepara a un evento di grande rilievo.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Smart Building Design vince il premio internazionale UN Design Award Leggi anche: La Panigale V4 conquista il Good Design Award 2025: tris di premi internazionali per la superbike Ducati Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Bando auto Veneto 2025, domande per gli incentivi entro il 13 febbraio; Quali sono le auto ibride plug-in più economiche del 2026?; Produzione automotive: dicembre in crescita (+13,5%) ma il 2025 chiude a -10,3%; L'auto più bella del 2025? È una di queste. Mercato auto 2025: crescono i finanziamenti per l'usato (+4,5%) mentre il mercato del nuovo si stabilizzaIl mercato dell’usato continua a espandersi, con richieste di finanziamento in aumento del 4,5%, mentre il mercato del nuovo si contrae leggermente con un calo delle immatricolazioni del 2,5%, ... ansa.it Le auto più vendute al mondo: ecco la Top 10 del 2025Toyota conquista la prima posizione della classifica delle auto più vendute al mondo e piazza quattro modelli nella Top 10: ecco la classifica aggiornata al 2025 ... virgilio.it Ducati, la Panigale V4 conquista il Good Design Award 2025. Premio dedicato alle eccellenze mondiali del design industriale - facebook.com facebook A Ducati Panigale V4 il Good Design Award 2025. Premio dedicato alle eccellenze mondiali del design industriale #ANSAmotori #ANSA x.com