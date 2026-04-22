Durante il Fuorisalone di Chinatown, si è discusso di come il design rappresenti un valore e un’idea, risultato di un processo che si sviluppa in profondità prima di manifestarsi. L’evento ha riunito professionisti e appassionati per parlare di progetti che nascono da un’intenzione precisa, piuttosto che da semplici decorazioni. La manifestazione ha messo in evidenza l’importanza di progettare con consapevolezza, senza lasciarsi condizionare dall’estetica superficiale.

Milano, 22 aprile 2026 – Il design è un valore, un’idea, il risultato di un progetto che nasce in profondità prima di affiorare. Come il design e l’architettura possono modellare un territorio, una comunità? L’esperienza del Fuorisalone di Chinatown è un esempio straordinario. “Un quartiere – spiega Michele Brunello, architetto, fondatore dello studio Dontstop uno degli ideatori del format – che sta soffrendo del proprio successo, cioè quella che all’inizio era “una punizione“ per i cinesi, la pedonalizzazione della via, ha generato attività che attraggono migliaia e migliaia di persone. Questo - spiega Brunello - crea problemi di gestione della spazzatura, dei flussi, dei costi dei servizi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Design, l’esperienza del Fuorisalone di Chinatown: “Progettare e non essere progettati”

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