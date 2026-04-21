Fuorisalone 2026 l’esperienza sensoriale che unisce design cibo e gioco

Durante il Fuorisalone 2026 a Milano, lo Spazio Maiocchi si trasforma in un luogo di incontri tra design, cibo e gioco. In questa edizione, il focus è su Food For Thought, un’installazione creata da Ikea che offre un’esperienza sensoriale. La mostra si inserisce nel programma della Design Week, attirando visitatori interessati a esplorare nuove modalità di fruizione degli spazi e delle sensazioni attraverso elementi di design e gastronomia.

C’è un luogo speciale a Milano dove vivere il Fuorisalone. Si tratta dello Spazio Maiocchi che, in questa edizione 2026 della Design Week, ospita Food For Thought, non una semplice installazione ma una vera e propria esperienza sensoriale, pensata e realizzata da Ikea. Food For Thought, dove design e cibo s’incontrano in un’esperienza unica. Food for Thought è dunque un percorso immersivo che esplora il modo in cui cibo e design si intrecciano nella vita quotidiana. All’interno dell’esposizione, il food non è un elemento accessorio, ma parte integrante del progetto: ogni piatto nasce in dialogo con lo spazio che lo ospita, contribuendo a dare forma a nuovi rituali domestici, nuove abitudini e nuovi modi di stare insieme.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Fuorisalone 2026, l’esperienza sensoriale che unisce design, cibo e gioco Notizie correlate Fuorisalone e Milano Design Week 2026: dove mangiare? Dieci posti dedicati dove il cibo diventa esperienzaIn occasione della Milano Design Week 2026, in programma dal 20 al 26 aprile, la città si trasforma in un palcoscenico diffuso dove anche il food... Fuorisalone 2026, “Food for Thought”: quando cibo e design si incontranoAlla Milano Design Week 2026, che si tiene dal 20 al 26 aprile, c’è un’installazione speciale che unisce cibo e creatività. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: L’automotive al Fuorisalone 2026; Tutto il cibo del Fuorisalone. Lista in aggiornamento degli eventi food alla Milano Design Week 2026; Fuorisalone 2026: pronti, partenza… – Also with an English guide; Fuorisalone 2026. 8 cose che abbiamo visto davvero e dovreste farlo anche voi. Hisense trasforma il Fuorisalone 2026 con The Colorful District: innovazione e coloreHisense presenta The Colorful District al Fuorisalone 2026, un'esperienza immersiva che fonde design, tecnologia e colore in Officina 14 durante la Milano ... megamodo.com Fuorisalone 2026: tutti gli eventi dove andare con i bambiniPortare i figli alla Milano Design Week, quindi al Fuorisalone 2026 (20 al 26 aprile) significa regalargli un'esperienza straordinaria. bimbisaniebelli.it Se non sai da dove partire al Fuorisalone, c’è il Superclassico di Biraghi Tra indirizzi da segnare, installazioni da vedere e qualche dritta da veri intenditori Una guida rapida tra luoghi diffusi in tutta Milano La lista completa (con immagini e indirizzo) de facebook Fuorisalone 2026, a Palazzo Lombardia inaugurata l'Oasi Life Experience. Il presidente Fontana: 'Raccontiamo l'eccellenza della nostra regione' #ANSA x.com