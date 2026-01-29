Edilizia scolastica in Sicilia 11 progetti finanziati con oltre 10 milioni dal Fesr 2021-2027 Via libera del governo Schifani a interventi per sicurezza e accessibilità

Il governo Schifani ha dato il via libera a 11 progetti di edilizia scolastica in Sicilia. Con oltre 10 milioni di euro del Fesr 2021-2027, si interverrà per migliorare sicurezza e accessibilità in cinque province dell'isola. L’Ufficio speciale regionale ha approvato la graduatoria definitiva, avviando così i lavori per riqualificare gli istituti scolastici finanziati.

Il Programma regionale Fesr 2021-2027 mette a disposizione oltre 10 milioni di euro per rendere le scuole siciliane più sicure, accessibili e funzionali. Gli interventi riguardano Messina, Agrigento, Palermo, Catania e Trapani e puntano a favorire la didattica digitale e a distanza attraverso ammodernamenti strutturali e tecnologici. L’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale Mimmo Turano ha spiegato: “Con questo ulteriore intervento il governo Schifani continua a investire per migliorare la qualità degli ambienti scolastici che studenti e insegnanti vivono quotidianamente”.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

La Regione Siciliana ha annunciato che, a circa un anno dall’avvio del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027, sono stati già spesi oltre 210 milioni di euro.

