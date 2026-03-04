A Martina Franca riprende il teatro dedicato alle famiglie con lo spettacolo di ombre “BanDITA”, rivolto ai bambini. La rassegna “Il sorriso è di casa! Kids” continua grazie all’organizzazione del Comune e dell’Assessorato alle Attività Culturali e allo Spettacolo. L’evento si inserisce nel programma teatrale che coinvolge i più piccoli della città.

Prosegue a Martina Franca la rassegna teatrale dedicata ai più piccoli “Il sorriso è di casa! Kids”, promossa dal Comune attraverso l’Assessorato alle Attività Culturali e allo Spettacolo. Il prossimo appuntamento è in programma domenica 8 marzo alle ore 18 al Piccolo Teatro Comunale Valerio Cappelli. Sul palco arriverà “BanDITA”, spettacolo di teatro d’ombre ideato e interpretato da Silvio Gioia. Lo spettacolo propone un viaggio visivo e sonoro pensato per coinvolgere grandi e bambini, dove immagini e musica si intrecciano dando vita a un racconto fatto di sogni, sorprese e momenti di meraviglia. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - A Martina Franca torna il teatro per famiglie: in scena “BanDITA”, spettacolo di ombre per bambini

