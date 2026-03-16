Abusivismo edilizio | scoperto manufatto di 100 mq denuncia e sequestro

I militari del Nucleo Carabinieri Forestale e i colleghi della linea territoriale hanno scoperto un manufatto di 100 metri quadrati costruito senza permesso in un’area comunale. Durante controlli mirati a contrastare l’abusivismo edilizio, sono stati sequestrati i materiali e denunciata la persona responsabile. L’intervento si è svolto in un territorio di competenza comunale.

Tempo di lettura: < 1 minuto I militari del Nucleo Carabinieri Forestale, in sinergia con i colleghi della linea territoriale, nell’ambito di mirati controlli finalizzati al contrasto del fenomeno dell’abusivismo edilizio, hanno accertato la realizzazione di un manufatto abusivo in agro comunale. Nel corso dell’attività ispettiva è emerso che su un fondo agricolo era stato edificato un immobile di circa 100 metri quadrati, realizzato su una platea di cemento armato, in assenza dei necessari titoli abilitativi rilasciati dagli enti competenti. Alla luce delle irregolarità riscontrate, i militari hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica la proprietaria del fondo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Abusivismo edilizio: scoperto manufatto di 100 mq, denuncia e sequestro Articoli correlati Abusivismo edilizio: imprenditore denunciato, sequestrata struttura di 400 mqNello specifico, l’attività investigativa dei militari, permetteva di accertare che un uomo del posto, in qualità di titolare di un’azienda della... Sequestro a Amendolara: 65 mq di abusivismo fermatiUn cantiere in zona vincolata a Amendolara è stato messo sotto sequestro dai Carabinieri Forestale per mancanza totale di autorizzazioni. Altri aggiornamenti su Abusivismo edilizio Discussioni sull' argomento Abuso edilizio nella Riserva naturale di Tuscania: denunciato dai Carabinieri Forestali; Tuscania - Pizzicato con la casetta abusiva nel mezzo della riserva naturale, proprietario rischia fino a due anni e 50mila euro di multa. Litorale domizio, abusi edilizi e sequestriSigilli ad altri nove manufatti costruiti illegalmente sul suolo del demanio marittimo. Una denuncia per un tratto di spiaggia illecitamente recintato ... rainews.it Abusivismo edilizio e sicurezza stradale a Napoli, interviene la Polizia LocaleGli agenti della Polizia locale, nel corso di due distinte operazioni, hanno sequestrato un manufatto abusivo nel quartiere Pianura e ripristinato la piena fruibilità della carreggiata e dei percorsi ... ansa.it L’opera era stata realizzata senza le necessarie autorizzazioni. L’area è stata sequestrata e i responsabili sono stati segnalati alla Procura di Avellino per abusivismo edilizio. - facebook.com facebook