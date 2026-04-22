Demi Moore conquista Lancôme | il nuovo volto della longevità

L'attrice Demi Moore è stata annunciata come nuovo volto di Lancôme, assumendo il ruolo di Global Ambassador dell'azienda. La sua nomina si inserisce in un momento in cui la sua carriera ha visto un’intensa attività professionale. La scelta di Lancôme è stata resa nota attraverso comunicati ufficiali dell’azienda e rappresenta un passo importante nella collaborazione tra l’attrice e il marchio di cosmetici.

L’attrice Demi Moore, protagonista di una stagione professionale estremamente intensa, è stata ufficialmente scelta da Lancôme come nuova Global Ambassador. La decisione della Maison, che vede la star di Ghost e The Substance legata al marchio a 63 anni, si aggiunge ai recenti successi della professionista nel settore luxury, seguiti dalla partecipazione alla sfilata Gucci e dalla collaborazione con Kérastase. Il nuovo incarico rappresenta un tassello fondamentale in un anno di grande visibilità per l’interprete, che dopo aver attirato l’attenzione nel front row di Gucci ha siglato un accordo come volto mondiale per Kérastase. Con questo passaggio a Lancôme, la carriera cinquantennale dell’attrice compie un ulteriore passo verso il consolidamento di un’immagine che fonde l’estetica con una visione pragmatica del tempo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Demi Moore conquista Lancôme: il nuovo volto della longevità Notizie correlate Leggi anche: Longevità e skincare: Demi Moore è volto di una nuova linea firmata Lancôme Leggi anche: Dopo il front row di Gucci e la nomina a volto di Kérastase, Demi Moore conquista anche l’Olimpo di Lancôme come nuova Global Ambassador a 63 anni Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il nuovo film di Demi Moore che ancora non avete visto; Longevità e skincare | Demi Moore è volto di una nuova linea firmata Lancôme; Da Demi Moore a Zoe Saldaña la bellezza secondo le nuove muse di Lancôme. Demi Moore entra nel club esclusivo delle testimonial LancômeDopo il front row di Gucci e la nomina a volto di Kérastase, Demi Moore conquista anche l’Olimpo di Lancôme come nuova Global Ambassador a 63 anni ... iodonna.it Da Demi Moore a Zoe Saldaña, la bellezza secondo le nuove muse di LancômeLe due attrici entrano a far parte della famiglia Lancôme come Global Ambassador incarnando ognuna a proprio modo quei valori di ottimismo, positività e femminilità autentica che da sempre contraddist ... vanityfair.it Demi Moore affiancherà Julia Garner e Charlize Theron nel thriller Tyrant - facebook.com facebook