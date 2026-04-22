Delmastro e il segreto d' ufficio | ribaltone in Appello la procura generale smentisce la condanna

In un procedimento in corso presso la corte d'appello, la procura generale di Roma ha chiesto l'assoluzione di un ex sottosegretario alla Giustizia, coinvolto in un procedimento legato alla divulgazione di un segreto d'ufficio. La richiesta arriva dopo una condanna precedente, con la procura che ha deciso di rivedere le accuse e di proporre l’assoluzione. La vicenda riguarda un caso legato a un anarchico, coinvolgendo le modalità di gestione di informazioni riservate.

La procura generale di Roma ha chiesto nel processo d'Appello l'assoluzione per l'ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro per l'accusa di rivelazione di segreto d'ufficio in relazione al caso dell'anarchico Alfredo Cospito. Nel corso della requisitoria, davanti ai giudici della terza sezione della Corte di Appello, il sostituto procuratore generale ha sottolineato che "non vi era certezza sulla segretezza. Sugli atti c'era limitata divulgazione ma nessuno ne aveva segnalata la riservatezza" sollecitando l'assoluzione "perché il fatto non costituisce reato". Il 20 febbraio di un anno fa Delmastro, presente oggi in aula, era stato condannato dai giudici dell'ottava sezione penale del Tribunale di Roma a 8 mesi, pena sospesa.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Delmastro e il segreto d'ufficio: ribaltone in Appello, la procura generale smentisce la condanna Notizie correlate Caso Cospito, processo Appello per rivelazione segreto d’ufficio: pg Roma chiede assoluzione per Delmastro(Adnkronos) – La procura generale di Roma ha chiesto nel processo d'Appello l'assoluzione per l'ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro... Delmastro, la Procura cambia rotta sul caso Cospito: chiesta l’assoluzione dopo la condannaLa rivelazione del segreto d'ufficio nel caso Cospito, si è trasformata da caso politico in Aula a problema giudiziario. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Andrea Delmastro, parte il processo d'Appello: è accusato di rivelazione di segreto d'ufficio nel caso Cospito; Caso Delmastro, la Guardia di finanza pronta a indagare sulla società biellese; Cospito, Pg Roma chiede l'assoluzione per Delmastro; Non solo FdI: l’Antimafia su tutti i partiti. E per Delmastro il rischio dei probiviri. Caso Cospito, la procura generale chiede l'assoluzione di Delmastro in AppelloLa procura generale di Roma ha chiesto nel processo d'Appello l'assoluzione per l'ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro per l'accusa di rivelazione di segreto d'ufficio in relazione al ... iltempo.it Andrea Delmastro, parte il processo d'Appello: è accusato di rivelazione di segreto d’ufficio nel caso CospitoL’ex sottosegretario alla Giustizia accusato di rivelazione di segreto d’ufficio e condannato a otto mesi carcere in primo grado un anno fa ... roma.corriere.it Cospito, Pg Roma chiede l'assoluzione per Delmastro - facebook.com facebook Caso Cospito, chiesta l’assoluzione in appello per Delmastro roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com