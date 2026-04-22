Delitto Yana Malaiko | l’Appello infligge l’ergastolo per l’agguato

Nella notte tra il 19 e il 20 gennaio 2023, una giovane donna è stata uccisa in circostanze ancora da chiarire. La Corte d’Appello di Brescia ha confermato l’ergastolo per l’imputato, ritenuto colpevole del delitto. La decisione arriva dopo un processo che ha visto la condanna definitiva dell’uomo coinvolto nell’agguato. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’episodio e le sue implicazioni legali.

La Corte d’Appello di Brescia ha stabilito l’ergastolo per Dumitru Stratan, colpevole dell’uccisione della ventitreenne Yana Malaiko avvenuta nella notte tra il 19 e il 20 gennaio 2023. Il provvedimento ribalta la condanna in primo grado, che prevedeva vent’anni di reclusione, riconoscendo oggi l’aggravante della premeditazione nel crimine commesso a Castiglione delle Stiviere. L’inganno del cane e il piano criminale dietro l’agguato. Il delitto, che ha colpito duramente la comunità di Romano di Lombardia, si è consumato dopo una messinscena orchestrata con precisione millimetrica dal trentaseienne moldavo. Stratan, spinto dal risentimento...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Delitto Yana Malaiko: l’Appello infligge l’ergastolo per l’agguato Notizie correlate Femminicidio di Yana Malaiko, chiesto l’ergastolo in Appello per l’ex fidanzato Dumitru StratanNel processo di secondo grado che si è aperto oggi, mercoledì 25 marzo, la procura ha chiesto l'ergastolo per Dumitru Stratan, accusato di aver... Femminicidio Yana Malaiko, l’Appello ribalta tutto: rinosciuta la premeditazione, ergastolo per l’ex fidanzato Dumitru StratanErgastolo per Dimitru Stratan, il 36enne accusato di aver ucciso l’ex fidanzata Yana Malaiko dopo averla attirata con una scusa nell’appartamento... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Ergastolo per la morte di Yana, in appello riconosciuta la premeditazione; Moro assassinato. Vittima sacrificale di Yalta e delle Br; Femminicidio Yana, mercoledì le arringhe finali: si va verso il verdetto d’appello. Omicidio di Yana Malaiko, ergastolo per Dumitru Stratan: riconosciuta l’aggravante della premeditazioneMantova, 22 aprile 2026 – Ergastolo per l’omicidio di Yana Malaiko, 23enne di nazionalità ucraina, avvenuto la notte tra il 19 e il 20 gennaio 2023. I giudici della corte d’Appello di Brescia, ... ilgiorno.it Omicidio di Yana Malaiko, ergastolo in appello all'ex compagno Dumitru Stratan: «Lo aveva premeditato»L'avvocato Angelo Lino Murtas al centro tra il papà di Yana Malaiko e la mamma di Pamela Mastropietro durante un sit-in a Roma La Corte d’Appello di Brescia ha condannato all’ergastolo Dumitru Stratan ... milano.corriere.it Dumitru Stratan è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio premeditato dell’ex fidanzata Yana Malaiko La Corte d’Appello ha riconosciuto l’aggravante della premeditazione - facebook.com facebook La Corte d’appello ha ribaltato la sentenza che aveva condannato Dumitru Stratan, reo confesso dell’omicidio di Yana Malaiko, a 20 anni di carcere. x.com