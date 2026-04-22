Delitto Obi | il tribunale respinge la perizia psichiatrica sull’imputato

Il procedimento giudiziario relativo all’omicidio avvenuto a Spoleto nel settembre 2025 si è riaperto davanti alla Corte d’assise di Terni. L’imputato, accusato di aver ucciso e mutilato il giovane Obi, ha visto respinta la perizia psichiatrica richiesta dai suoi difensori. La decisione è stata presa durante l’udienza odierna, nel corso della quale sono stati discussi anche altri aspetti legati al caso.

Davanti alla Corte d’assise di Terni si è riaperto il capitolo giudiziario legato al brutale omicidio avvenuto a Spoleto nel settembre 2025, quando il giovane Obi fu ucciso e il suo corpo mutilato. Martedì, l’udienza ha protagonista Dmytro Shurin, il 33enne ucraino accusato di omicidio volontario con l’aggravante di motivi futili, oltre ai reati di vilipendio e occultamento di cadavere. L’imputato, che ricopriva il ruolo di aiuto cuoco, è considerato il reo confesso del delitto. Il rifiuto della perizia psichiatrica e le dinamiche del debito. Un punto cruciale dell’udienza di martedì riguarda lo stato mentale dell’imputato. La difesa, guidata dall’avvocata Donatella Panzarola, ha formulato una richiesta specifica per sottoporre Shurin a una valutazione psichiatrica, puntando sulla sua afflizione per la ludopatia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Delitto Obi: il tribunale respinge la perizia psichiatrica sull’imputato Notizie correlate Delitto del bersaglio umano: perizia psichiatrica per l’imputatoLa Corte d’Assise di Bari ha disposto un accertamento psichiatrico su Paolo Natale Guglielmi, il ventiduenne accusato di aver tolto la vita a Nardev... Omicidio Ravasio, dalla perizia psichiatrica doccia fredda per Massimo Ferretti e Igor Benedito: “Lucidi e consapevoli il giorno del delitto”Parabiago (Milano), 20 aprile 2026 – La perizia psichiatrica chiarisce uno dei punti più delicati del processo per l’omicidio di Fabio Ravasio: gli... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Ucciso e fatto a pezzi, la Corte rigetta la richiesta di perizia sulla ludopatia del cuoco accusato di omicidio; Omicidio Obi, nessuna perizia psichiatrica per Dmytro; Il processo per omicidio di Bala Sagor a Spoleto entra nel vivo. Un racconto senza tempo tra nobiltà, valori e la purezza di un giovane protagonista. “Il piccolo Lord”, stasera in prima serata su #TwentySeven - facebook.com facebook