La perizia psichiatrica ha stabilito che gli imputati erano lucidi e consapevoli nel giorno dell’omicidio di Fabio Ravasio. La relazione, depositata di recente, ha messo fine a una delle questioni principali del procedimento giudiziario. La conferma della loro capacità di intendere e di volere potrebbe influenzare le fasi successive del processo. La vicenda si svolge a Parabiago, nel Milanese, e riguarda l’episodio avvenuto alcuni anni fa.

Parabiago (Milano), 20 aprile 2026 – La perizia psichiatrica chiarisce uno dei punti più delicati del processo per l’omicidio di Fabio Ravasio: gli imputati erano lucidi e consapevoli. Nessun vizio di mente, dunque, nessuna incapacità di intendere e di volere. Il documento, depositato davanti alla Corte d’Assise di Busto Arsizio, riguarda Massimo Ferretti e Igor Benedito, quest’ultimo alla guida del veicolo, coinvolti nell’agguato del 9 agosto 2024, quando Fabio Ravasio venne ucciso in un’azione costruita per far sembrare che l’uomo fosse rimasto vittima di un investimento da parte di un pirata della strada (al volante del veicolo c’era Benedito) lungo la provinciale tra Busto Garolfo e Parabiago.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Omicidio Ravasio, dalla perizia psichiatrica doccia fredda per Massimo Ferretti e Igor Benedito: “Lucidi e consapevoli il giorno del delitto”

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