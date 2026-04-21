Delitto del bersaglio umano | perizia psichiatrica per l’imputato

La Corte d’Assise di Bari ha deciso di sottoporre a una perizia psichiatrica l’imputato di 22 anni, accusato dell’omicidio di una persona a Nardev Singh. La decisione è stata presa nell’ambito del procedimento giudiziario in corso. La valutazione servirà a verificare lo stato mentale dell’indagato al momento dei fatti. La vicenda riguarda un episodio di violenza che ha portato alla morte della vittima.

La Corte d’Assise di Bari ha disposto un accertamento psichiatrico su Paolo Natale Guglielmi, il ventiduenne accusato di aver tolto la vita a Nardev Singh. Il tragico evento si consumò nella serata del 31 maggio 2024 in un rudere abbandonato situato nel quartiere di Ceglie del Campo, quando il giovane, insieme ad altri due compagni, utilizzò una pistola acquistata illegalmente per testarne il funzionamento su un bersaglio umano. Il fulcro del procedimento si sposta ora sulla valutazione delle condizioni psicologiche dell’imputato al momento del crimine. La decisione dei giudici di Bari di procedere con la perizia risponde alla richiesta formulata dal legale di Guglielmi, Nicola Quaranta, nonostante l’opposizione manifestata dalla Procura.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Delitto del bersaglio umano: perizia psichiatrica per l’imputato Notizie correlate Omicidio Ravasio, dalla perizia psichiatrica doccia fredda per Massimo Ferretti e Igor Benedito: “Lucidi e consapevoli il giorno del delitto”Parabiago (Milano), 20 aprile 2026 – La perizia psichiatrica chiarisce uno dei punti più delicati del processo per l’omicidio di Fabio Ravasio: gli... Omicidio del senzatetto a Bari: disposta la perizia psichiatrica per il 22enneUna perizia per stabilire se Paolo Natale Guglielmi, il 22enne accusato del brutale omicidio di Nardev Singh, fosse capace di intendere e di volere... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Omicidio del senzatetto a Bari: disposta la perizia psichiatrica per il 22enne; Clochard ucciso a Bari per testare una pistola: disposta la perizia psichiatrica per il 22enne a processo; Blitz della Dda, luce sull'omicidio di Filippo Ceravolo · Video LaC News24; Faida nelle Preserre vibonesi, luce su due omicidi. Il messaggio di Curcio: Nessun delitto resterà impunito. Proseguono le indagini sul delitto del 17 aprile al Gurdwara di via Campo Rampino. Ancora in libertà il killer facebook Delitto del trapano, Fortunato Verduci in caso di condanna potrà puntare allo sconto di pena x.com