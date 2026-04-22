A Pavia, la vicenda riguardante la morte di Gabriele Vaccaro si approfondisce con la denuncia di quattro giovani per omissione di soccorso. La procura ha formalizzato l’accusa nei confronti di queste persone, coinvolte nel procedimento legale aperto dopo il decesso. La notizia arriva in un momento in cui si attendono ulteriori sviluppi dall’indagine in corso.

A Pavia, la morte di Gabriele Vaccaro ha preso una nuova piega giudiziaria dopo la decisione di denunciare quattro giovani per omissione di soccorso. Il venticinquenne originario di Favara è deceduto a seguito di un’aggressione avvenuta nelle prime ore del mattino, e ora l’attenzione degli inquirenti si sposta sulla fuga dei complici dell’aggressore. Il tragico evento si è consumato intorno alle 3.30 in un parcheggio della città, dove il gruppo della vittima si era recato per recuperare l’auto dopo una serata trascorsa nel centro urbano. La dinamica rivelata dagli accertamenti indica che il gruppo di amici aveva acquistato delle pizze prima di rientrare a casa; proprio per una questione legata al cibo, sarebbe scoppiata una discussione con altri cinque individui che li avrebbero provocati chiedendo una fetta di pizza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Delitto della pizza a Pavia: 4 giovani denunciati per l’omissione

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