Delega Inps chi è responsabile delle dichiarazioni effettuate?

Quando si tratta di delegare l’Inps per la gestione di pratiche o dichiarazioni, la domanda più frequente riguarda chi sia effettivamente responsabile delle informazioni fornite. La questione riguarda sia il soggetto che concede la delega, chiamato delegante, sia quello che la esegue, il delegato. La responsabilità delle dichiarazioni dipende dal ruolo e dalle azioni di ciascuno, come spiegato nell’articolo pubblicato su Orizzonte Scuola Notizie.

Chi è responsabile delle informazioni fornite all'Inps, il delegante o il delegato? L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Sanremo 2026, chi sono i cantanti che vanno all’Eurovision e chi rinuncia? Ecco tutte le dichiarazioniEurovision sì o no? Le prese di posizione, tra aperture, dubbi e silenzi strategici, degli artisti in gara al Festival di Sanremo accendono il... Servizi digitali senza Spid e Cie, adesso basta la delega: come funziona e chi può averlaSempre più servizi della Pubblica Amministrazione, dalle pratiche fiscali alle richieste di certificati, fino alla consultazione di dati sanitari,... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Riscossione contributi: convenzione INPS – CONF.DAT.; Inps: cig in calo a marzo; Economia - PRESENTAZIONE DEL XXIV RAPPORTO INPS, Mercoledì 22 aprile 2026 – ore 11:00, Sala Convegni Palazzo De Simone, UNISANNIO; Lavoro, Confintesa: contro contratti pirata soluzione depositata al Cnel. Delega SPID per servizi INPS: attivata nuova modalità per richiederla tramite videochiamataL’INPS ha comunicato di aver attivato una nuova modalità di richiesta della delega di identità digitale, da remoto che va ad aggiungersi a quelle già previste, introdotte per consentire a soggetti ... disabili.com Buongiorno, avrei bisogno di un consiglio/aiuto. Per nuova azienda ho fatto richiesta delega inps per gestire i flussi Emens. L’azienda ha, inoltre, al suo interno un responsabile tecnico (figura esterna) che percepisce compenso mensile e regolare cedolino. Ai - facebook.com facebook