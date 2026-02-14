Sanremo 2026 chi sono i cantanti che vanno all’Eurovision e chi rinuncia? Ecco tutte le dichiarazioni

Sanremo 2026 ha portato a un confronto acceso tra i cantanti riguardo alla partecipazione all’Eurovision: alcuni sono pronti a rappresentare l’Italia, altri preferiscono rimanere fuori. La questione ha già suscitato discussioni tra i protagonisti del festival, con dichiarazioni che vanno dall’entusiasmo alla prudenza. Tra le voci più ascoltate, c’è chi ha espresso chiaramente la propria volontà di non partire, mentre altri ancora non hanno deciso. La decisione finale potrebbe influenzare la squadra italiana in vista della competizione internazionale.

Eurovision sì o no? Le prese di posizione, tra aperture, dubbi e silenzi strategici, degli artisti in gara al Festival di Sanremo accendono il dibattito. Tutte le dichiarazioni. Ogni anno, con l'avvicinarsi del Festival di Sanremo, torna puntuale una domanda che ormai è diventata inevitabile per chi sale sul palco dell'Ariston: in caso di vittoria, rappresenteresti l'Italia all' Eurovision Song Contest? Dopo le parole nette di Levante, che ha escluso senza esitazioni un 'eventuale partecipazione all' Eurovision, il tema è diventato centrale nel racconto mediatico del Festival 2026.