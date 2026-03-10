Servizi digitali senza Spid e Cie adesso basta la delega | come funziona e chi può averla

Da oggi, per accedere ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione come pratiche fiscali, certificati o dati sanitari, non è più necessario usare Spid o Cie, ma basta una delega. Questa novità permette di delegare un’altra persona a compiere queste operazioni al proprio posto. La procedura è semplice e rivolta a chi desidera affidare l’accesso a un’altra persona.

Sempre più servizi della Pubblica Amministrazione, dalle pratiche fiscali alle richieste di certificati, fino alla consultazione di dati sanitari, sono oggi accessibili online tramite identità digitale. Tuttavia, non tutti i cittadini possiedono o riescono a ottenere strumenti come lo Spid o la Carta d’identità elettronica (Cie). Per questo motivo, con l’obiettivo di colmare questo divario, il Governo sta introducendo una nuova modalità di accesso ai servizi digitali basata sul sistema delle deleghe. Come funziona la delega per chi non ha Spid o Cie. Grazie a un nuovo portale per la gestione delle deleghe online, sarà possibile autorizzare fino a due persone di fiducia all’accesso, al proprio posto, ai servizi digitali della Pa senza pagare lo Spid personalmente. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

