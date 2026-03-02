L’Istat ha comunicato che nel 2025 il deficit si attesterà al 3,1%, mentre il PIL crescerà dello 0,5%. Nei calcoli dell’istituto, il disavanzo rimane superiore alla soglia del 3%. La stima riguarda le previsioni economiche per il prossimo anno e include i dati ufficiali sui principali indicatori finanziari e di crescita del paese.

La discesa del deficit nel 2025 si è fermata al 3,1% del Pil, senza arrivare al 3% indicato a ottobre nell’ultimo programma di finanza pubblica e soprattutto senza sfondare al ribasso la soglia di Maastricht, come si attendevano sia il Governo sia i tecnici della Commissione Ue che a metà novembre avevano ipotizzato un disavanzo italiano al 2,98%. L’aumento del Pil in volume è dello 0,5%. Quando si balla intorno al 3% i decimali pesano, perché decidono la possibilità di uscita del Paese dalla procedura Ue per disavanzi eccessivi. E in questi tempi di conflitti internazionali la questione è ancora più decisiva, perché dall’addio alla... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Per l’Istat deficit 2025 al 3,1%, Pil a + 0,5%

MEF, finanza pubblica si conferma solida e deficit intorno al 3% del PIL già nel 2025Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il programma di emissione dei titoli di Stato per il primo trimestre del 2026.

Leggi anche: **Pil: Istat, in quarto trim. +0,3%, in 2025 +0,7%**

UN PAESE CHE RISPARMIA PERCHE NON SI FIDA

Tutto quello che riguarda Istat deficit.

Temi più discussi: Bilancia commercio extra Ue: Istat, a gennaio avanzo sale a 2,124 miliardi (RCO); Italia-Cina: dal Golden Power all'intelligence economica per la sicurezza degli asset nazionali; Meloni: Politica lenta, rischi enormi dall’Ia. Il deficit tornerà sotto il 3% senza austerità; Deficit italiano all’esame Ue si punta a uscire dall’infrazione.

Istat: stime invariate su Pil e deficit 2024, debito in caloConfermata una crescita in volume dello 0,7 per cento. Il rapporto tra indebitamento delle Amministrazioni pubbliche e prodotto interno lordo segna un deciso miglioramento, attestandosi a -3,4 per ... lettera43.it

Pil cresce: certifica l’Istat, Goldman Sachs conferma, deficit sotto il 3%, meglio quando ripartirà la GermaniaAIl pil cresce, lo certifica l’Istat. E Goldman Sachs conferma: il deficit scenderà sotto il 3%. Dopo un periodo negativo, cresce l’export, salgono le retribuzioni. Sembra che l’industria vada meglio a ... blitzquotidiano.it

L’Italia cresce sui mercati globali. Secondo i dati ISTAT, l’export nel 2025 ha raggiunto 643 miliardi di euro, +3,3% rispetto al 2024. Farmaceutica, metalli, agroalimentare sono i settori trainanti del Made in Italy. Aumenta il surplus commerciale, si riduce il deficit facebook

Nel IV trimestre 2025 i posti vacanti nelle imprese con dipendenti salgono all’1,9% (+0,1 punti). Crescono sia l’industria (1,8%) sia i servizi (2%), confermando una dinamica positiva in entrambi i settori istat.it/sistema-inform… #istat x.com