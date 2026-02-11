Produzione industriale a -0,2% nel 2025 dopo i crolli di 2023 e 2024 Istat certifica il fallimento del governo Meloni
La produzione industriale italiana si riduce dello 0,2% nel 2025, dopo aver subito crolli nel 2023 e nel 2024. I dati dell’Istat confermano che la situazione economica del settore è in difficoltà, contrariamente alle promesse del governo e alle parole del vicepremier Tajani, che parlava dell’Italia come “locomotiva d’Europa”. La realtà dice altro.
Altro che “Italia locomotiva d’Europa” come da narrazione del governo e come sostiene il vicepremier Antonio Tajani in un’intervista al Messaggero. Dai dati Istat sulla produzione industriale arrivano segnali tutt’altro positivi. L’anno si chiude con una flessione dello 0,2% rispetto al 2024 e a dicembre l’istituto di statistica registra una diminuzione mensile dello 0,4%, pur con un +3,2% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Un quadro di difficoltà strutturale, sottolineano le associazioni dei consumatori, mentre le opposizioni attaccano:. Tra le flessioni più pesanti anno su anno quella delle industrie tessili e di abbigliamento, pelli e accessori (-3,4%), la fabbricazione di prodotti chimici (-3,6%), e l’industria del legno, della carta e della stampa (-2,9%). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
