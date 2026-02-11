Produzione industriale a -0,2% nel 2025 dopo i crolli di 2023 e 2024 Istat certifica il fallimento del governo Meloni

La produzione industriale italiana si riduce dello 0,2% nel 2025, dopo aver subito crolli nel 2023 e nel 2024. I dati dell’Istat confermano che la situazione economica del settore è in difficoltà, contrariamente alle promesse del governo e alle parole del vicepremier Tajani, che parlava dell’Italia come “locomotiva d’Europa”. La realtà dice altro.

