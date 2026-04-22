L’Istat ha comunicato che il deficit italiano si attesta al 3,1% del PIL nel 2025, secondo le stime di Eurostat. Questa cifra conferma la permanenza sotto la soglia del 3% che, secondo le regole europee, determina la presenza di una procedura per disavanzo eccessivo. La notizia arriva dopo settimane di attesa e preoccupazioni riguardo alla stabilità finanziaria del paese.

Alla fine, il numero è arrivato, ed è quello che a Palazzo dell’Economia temevano: 3,1%. Con questa stima ufficiale di Eurostat sul deficitPil 2025, l’Italia resta dentro la procedura europea per disavanzo eccessivo. Un esito che, al netto della freddezza dei numeri, lascia dietro di sé più di una perplessità. Perché la partita, nei giorni scorsi, non era affatto chiusa. Le interlocuzioni tecniche avevano aperto spiragli per una limatura dei dati, in particolare sulla contabilizzazione delle partite legate ai bonus edilizi. Il nodo era chiaro: una diversa lettura di alcune poste avrebbe potuto avvicinare il deficit alla soglia del 3%, quella che segna il ritorno alla normalità.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Deficit, l’Istat non fa sconti. L’Italia resta sotto procedura

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