Deficit l' Istat fa muro contro l' Italia

Questa settimana sarà decisiva per l’Italia, che si trova di fronte a una valutazione dell’Unione europea riguardo al rispetto dei limiti di deficit. L’Istat ha comunicato dati che potrebbero influenzare l’esito della procedura per deficit eccessivo in corso. Le autorità italiane attendono un giudizio ufficiale che determinerà se il Paese potrà uscire da questa procedura o dovrà affrontare ulteriori misure.

Questa settimana sarà cruciale per sapere se l'Italia uscirà davvero dalla procedura per deficit eccessivo che l'Unione europea ha in corso a suo carico. Entro mercoledì, infatti, l'Istat dovrebbe notificare il dato consolidato sull'indebitamento del 2025, con il nostro Paese che dovrà poi inviare il Documento di finanza pubblica a Bruxelles entro il 30 aprile. Se il dato sul deficit dovesse essere vicino al 3%, le possibilità che la Commissione europea promuova Roma portandola fuori dalla procedura sarebbero molto elevate. Viceversa, se il deficit dovesse attestarsi oltre il 3,05%, come emerso dalle stime preliminari, allora la strada sarebbe in salita.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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