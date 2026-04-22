Deficit Giorgetti | Con la guerra l' uscita dall' infrazione interessa meno

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al Documento di finanza pubblica 2026. Il ministro ha commentato che, a causa della guerra in corso, l'obiettivo di uscire dall'infrazione sembra avere meno peso rispetto al passato. La discussione si è concentrata sulla situazione economica attuale e sulle priorità di bilancio per i prossimi anni. Nessuna altra informazione è stata resa pubblica al momento.

Il Consiglio dei ministri ha approvato, secondo quanto si apprende, il Documento di finanza pubblica 2026. Al termine della riunione, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in una conferenza stampa ha sottolineato come il quadro economico sia segnato da fattori del tutto eccezionali, tali da rendere le stime già oggi suscettibili di revisione. “Non vediamo circostanze normali ma di tipo totalmente eccezionale, e quindi le previsioni, validate dall’Upb, sono già oggi discutibili e già nelle prossime settimane meritevoli di adeguamenti”, ha detto, spiegando che il governo ha corretto la previsione di crescita del Pil per il 2026, portandola dallo 0,7% allo 0,6%.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Deficit, Giorgetti: "Con la guerra l'uscita dall'infrazione interessa meno" Notizie correlate Via libera del governo al nuovo dfp. Giorgetti: "Circostanze eccezionali. Con la guerra l'uscita dall'infrazione interessa meno"Dal Cdm arriva anche il riassetto degli incarichi: Balboni va alla Giustizia, Barelli ai Rapporti con il Parlamento, Cannella alla Cultura, Bizzotto... Leggi anche: Il deficit scende ma non troppo: per l’Istat è al 3,1% e l’uscita dalla procedura d’infrazione Ue è rimandata Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Conti pubblici, la partita dei decimali: mercoledì doppio verdetto Eurostat e Dfp in Cdm; Italia a rischio recessione, l’allarme di Giorgetti e il piano anti crisi; FMI, debito Italia al 138,4%: Giorgetti punta sulla prudenza; Sul deficit tira aria di miracolo. Deficit, Giorgetti: Con la guerra l'uscita dall'infrazione interessa menoIl Consiglio dei ministri ha approvato, secondo quanto si apprende, il Documento di finanza pubblica 2026. Al termine della riunione, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, il ministro dell’Economia ... msn.com Deficit Italia, verdetto Eurostat arrivato. Meloni e Giorgetti nei guai?In ballo il futuro dell'Italia. L'Eurostat ha annunciato il verdetto sul deficit-PIL dell'Italia che decide tutto. money.it Dopo la pressione fiscale al 43,1% e il debito pubblico più alto d’Europa, Meloni va sul dischetto per il Paese, parte il tiro… ed è ancora autogol: deficit al 3,1% e Italia rimane in procedura europea per disavanzo eccessivo. Che flop! - facebook.com facebook HANNO FALLITO. ORA BISOGNA RIALZARSI Da italiano la notizia di poco fa mi preoccupa molto e mi spinge a trovare soluzioni. Il governo tutto tagli e austerità di Giorgia Meloni ha fallito e non ha centrato nemmeno l’obiettivo del 3% deficit/Pil su cui avevan x.com