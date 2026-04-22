Il deficit previsto per il 2025 si attesta al 3,1%, superando i limiti stabiliti dall'Unione Europea. Questa cifra impedisce all’Italia di uscire prima della procedura per i disavanzi eccessivi, che prevede il rientro nei parametri entro il 2027. La situazione blocca quindi un possibile anticipo rispetto alle scadenze stabilite, mantenendo la soglia di attenzione sui conti pubblici nazionali.

Il deficit previsto per il 2025 si attesta al 3,1%, una cifra che impedisce all’Italia di uscire anticipatamente dalla procedura europea per i disavanzi eccessivi, rimandando il rientro nei parametri fissati da Bruxelles al 2027. Il dato, che sarà inserito nel Documento di finanza pubblica in esame oggi dal Governo, conferma le stime già elaborate dall’Istat e mette fine alle speranze di abbattere la soglia del 3% entro l’anno. La notifica ufficiale della Commissione europea è prevista per le ore 11:00 di questa mercoledì 22 aprile, precedendo di un’ora la riunione del Consiglio dei ministri. Nonostante i tentativi di Giorgetti di ridurre il...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Deficit al 3,1%: il muro del 2025 blocca il rientro in Europa

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