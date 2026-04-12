Il limite del deficit italiano potrebbe influenzare la possibilità di incrementare la spesa destinata alla difesa. La questione riguarda una soglia di regole europee che, se superata, impedisce di aumentare gli investimenti nel settore. Bruxelles ha stabilito dei vincoli che, in questo momento, sembrano ostacolare le decisioni italiane di rafforzare la capacità militare. La discussione si concentra sulla compatibilità tra le esigenze di spesa e i limiti imposti dall’Unione Europea.

Il nodo del deficit italiano si gioca su una sottile linea di confine matematica che potrebbe determinare il destino della spesa per la difesa nazionale. Mentre il Ministero dell’Economia attende i dati definitivi sull’indebitamento dello scorso anno, la richiesta di Giancarlo Giorgetti di ottenere flessibilità sulle regole europei si scontra con il muro della rigidità burocratica di Bruxelles, mettendo in discussione l’accesso a fondi cruciali per la sicurezza del Paese. La sfida tra la prudenza italiana e il rigore di Bruxelles. L’Italia ha presentato una proposta che mira a introdurre una deroga rispetto alle norme del Patto di stabilità, qualora le tensioni internazionali dovessero esacerbarsi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Difesa e deficit: il muro di Bruxelles blocca la spesa italiana

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