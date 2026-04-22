Il veto del Quirinale sul decreto legge sulla sicurezza ha generato tensioni tra il presidente della Repubblica e il governo. La decisione di bloccare la norma ha provocato reazioni nella maggioranza, che si sono fatte sentire dopo la sconfitta al referendum e le tensioni con l’ex presidente degli Stati Uniti. La questione mette in evidenza un contrasto tra le istituzioni e i partiti di governo.

Sarà lo smacco per la sconfitta al referendum, sarà la tensione per le frizioni con Donald Trump, sta di fatto che lo stop del Quirinale alla norma contenuta nell’ultimo decreto legge sulla sicurezza ha fatto saltare i nervi alla maggioranza. Un’interferenza ai limiti dello sgarbo, secondo molti esponenti del centrodestra, da parte di Sergio Mattarella. Che invece tale non l’aveva considerato. «I rapporti con palazzo Chigi non sono mai stati tanto sereni», sussurrava qualcuno sul Colle più alto non più tardi di una settimana fa. Giorgia Meloni con Sergio Mattarella (Imagoeconomica). La moral suasion di Mattarella e le prerogative del Colle....🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Decreto Sicurezza, perché preoccupa il gelo tra Quirinale e Palazzo Chigi

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