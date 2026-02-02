Sicurezza governo accelera | oggi a Palazzo Chigi riunione su decreto

Il governo mette in moto le misure per la sicurezza. Oggi a Palazzo Chigi si tiene una riunione urgente per discutere delle minacce cresciute negli ultimi giorni, dopo gli scontri di sabato a Torino. Alla riunione partecipano i ministri, chiamati a decidere come intervenire subito per rafforzare l’ordine pubblico. La decisione arriva dopo la visita di Meloni alle Molinette, dove ha incontrato l’agente ferito nell’aggressione dei manifestanti antagonisti. La tensione resta alta, e il governo cerca di correre ai ripari.

(Adnkronos) – Gli scontri di sabato a Torino impongono un'accelerata al governo sul tema sicurezza. Come annunciato da Giorgia Meloni sui social dopo la visita alle Molinette all'agente rimasto ferito nell'aggressione subita dai manifestanti antagonisti, oggi ci sarà una riunione "per parlare delle minacce all’ordine pubblico di questi giorni e per valutare le nuove norme del decreto sicurezza", al momento fermo sul tavolo del Viminale. Ma che dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri già mercoledì, o perlomeno così si augura il leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini. "Noi siamo pronti e speriamo, non per la cronaca delle ultime ore, speriamo perché è giusto, che ci siano dentro tutte le norme che servono", ha detto a margine di un'iniziativa del Carroccio proprio a favore della sicurezza degli agenti.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Palazzo Chigi

Il governo vuole approvare il nuovo decreto Sicurezza già mercoledì.

La premier Giorgia Meloni si trova a Torino, dove ha incontrato le forze dell’ordine dopo gli scontri al corteo pro Askatasuna.

Ultime notizie su Palazzo Chigi

