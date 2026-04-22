Il decreto sicurezza e le politiche sui migranti continuano a essere al centro del dibattito politico. La premier ha sorriso pubblicamente dopo aver trovato qualcuno a cui attribuire la responsabilità, mentre il governo ha presentato dichiarazioni e iniziative che sono state spesso definite come propaganda e slogan. La vicenda ha suscitato reazioni tra le opposizioni e i cittadini, con diverse opinioni sulle scelte adottate finora.

di Leonardo Botta Il governo e la premier che dovevano fare la storia finora hanno perlopiù fatto propaganda e slogan. L’ultimo, in ordine temporale, è l’ennesimo decreto sicurezza, con la “perla” del contributo agli avvocati che inducano gli immigrati irregolari a rimpatriarsi. Intendiamoci: non c’è nulla di strano se un governo prova a espellere i migranti clandestini. Secondo me, l’accoglienza indiscriminata non funziona: occorrono flussi migratori regolari e regolamentati e Meloni (dopo essersene lamentata quand’era all’opposizione!) li sta doverosamente varando. Il punto è un altro: è la norma che incentiva gli avvocati, con la somma di 615 euro, se assistono gli immigrati nelle procedure di rimpatrio volontario.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Decreto Sicurezza e migranti, Meloni ride perché ha trovato qualcuno a cui dare la colpa

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