Stretta sulla sicurezza cosa cambia Meloni | e ora un decreto sui migranti

Il governo ha annunciato nuove misure per la sicurezza, tra cui un decreto sui migranti. La premier Meloni ha spiegato che si rafforzano le restrizioni contro violenti e manifestazioni, con l'introduzione di zone rosse e fermo preventivo. Inoltre, sarà vietata la vendita di coltelli ai minorenni. Le novità puntano a rafforzare il controllo e la repressione delle situazioni di rischio.

Stretta anti violenti su cortei e manifestazioni, zone rosse, fermo preventivo, divieto di vendita coltelli a minorenni e novità in fatto di migranti. Sono tante le norme contenute nel pacchetto sicurezza licenziato dal Cdm, del quale fanno parte un decreto legge e un disegno di legge. Misure a cui presto si aggiungerà un intervento sugli ingressi irregolari. "La prossima settimana arriva un provvedimento che è interamente dedicato al tema dell'immigrazione, nel quale ci saranno norme molto importanti per fermare soprattutto l'immigrazione illegale"., ha annunciato la premier Giorgia Meloni a Dritto e Rovescio su Rete4. 🔗 Leggi su Iltempo.it

