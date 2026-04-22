A Palazzo Chigi si è svolto un incontro tra i rappresentanti del governo e le parti sociali per discutere le misure del nuovo decreto lavoro. L’obiettivo è approvare un pacchetto di interventi entro il Primo Maggio, con particolare attenzione alla tutela degli stipendi e alle opportunità per i giovani. La discussione si inserisce in un quadro di tensioni tra le parti coinvolte, con un focus sulla definizione delle prossime mosse legislative.

Palazzo Chigi ha ospitato un incontro decisivo per definire il nuovo decreto lavoro, con l’obiettivo di approvare un pacchetto di misure entro il Primo Maggio. La Presidente del Consiglio, Meloni, subito dopo il rientro dal Salone del Mobile di Milano, ha riunito i ministri competenti per affrontare le pressioni del mercato occupazionale derivanti dal contesto internazionale. Il provvedimento mira a introdurre interventi strutturali e preventivi per proteggere chi subisce maggiormente l’impatto del caro vita, puntando su una distribuzione più equa dei redditi. L’impatto sul potere d’acquisto e la tutela delle fasce fragili. Le decisioni prese durante il vertice si concentreranno sulla creazione di un sostegno organico per le categorie che faticano a sostenere il costo della vita.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Decreto Lavoro: scatta la sfida per salvare stipendi e giovani

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