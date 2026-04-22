Un gruppo di studenti con origini diverse ha elaborato una lista di dieci regole sul riuso, con l’obiettivo di contribuire alla tutela ambientale. La loro proposta si basa su consigli pratici e semplici da seguire, pensati per promuovere comportamenti più sostenibili. La lista si inserisce in un progetto che coinvolge giovani di varie provenienze, impegnati a sensibilizzare sulla riduzione degli sprechi e sull’importanza di mantenere il pianeta in salute.

La nostra classe è composta da diversi studenti con background migratorio, a loro abbiamo chiesto di realizzare una lista di dieci regole per fare del bene al pianeta. Alcune potranno suonare insolite nel paese nel quale ci troviamo, perché dipendono da abitudini lontane. In altri casi invece i suggerimenti si rivelano illuminanti, e senza le altre culture non ci avremmo pensato. 1. Ricicla sempre: è un segno di rispetto verso gli oggetti e le persone che li hanno acquistati 2. Cerca di riparare un oggetto rotto, e magari condividi quell’oggetto con qualcuno 3. Prima di buttare un oggetto, chiedi sempre in famiglia se può essere utile 4. Getta sempre carta e plastica nei cestini adatti, soprattutto quando sei fuori casa 5.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Decalogo del riuso: dieci regole d’oro da seguire

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