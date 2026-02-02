Boom di vendite nei Compro oro in Abruzzo | dal Codacons le regole da seguire

Aumentano le persone che decidono di vendere oro nei negozi dell’Abruzzo. Negli ultimi tempi, sempre più cittadini portano collane, anelli e braccialetti nei negozi di “Compro oro” in tutta la regione. La richiesta di liquidità spinge molti a vendere, soprattutto con i prezzi dell’oro che sono saliti. Il Codacons ha diffuso alcune regole da seguire per chi vuole vendere in sicurezza.

Le quotazioni dell’oro che hanno raggiunto livelli record sui mercati internazionali. Ecco a cosa prestare attenzione quando si sceglie di vendere l'oro Aumenta in modo sensibile anche in Abruzzo il numero di cittadini che decide di disfarsi di collane, anelli, braccialetti presso gli esercizi di “Compro oro”, diffusi in modo capillare sul territorio regionale, in cambio di liquidità immediata e con le quotazioni dell’oro che hanno raggiunto livelli record sui mercati internazionali. Ma il Codacons ricorda che proprio i prezzi record dell’oro potrebbero dare vita a situazioni ambigue, condizioni svantaggiose o vere e proprie fregature ai danni degli utenti.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Negli ultimi giorni, le vendite di oro nei Compro Oro sono schizzate alle stelle.

