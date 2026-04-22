De Vrij Inter tra prolungamento e addio ai nerazzurri | prende forma un’ipotesi inattesa in Italia

De Vrij, difensore dell’Inter, è al centro di discussioni riguardo al suo futuro con il club. La società nerazzurra sta valutando se prolungare il suo contratto o lasciarlo partire a fine stagione. Recentemente sono emerse indiscrezioni su una possibile destinazione nel campionato italiano, diversa dall’attuale squadra, ma ancora non ci sono conferme ufficiali. La situazione rimane in evoluzione e dipende dalle decisioni della società e del giocatore.

Calciomercato Juventus: scatto per Alisson, c’è già il sì del portiere! Arriva a Torino se.Novità per il colpo bianconero Calcio italiano verso la rivoluzione: nuova tassa sulle scommesse, diritti TV ridisegnati e incentivi ai giovani nella bozza del DDL Inter, i due ‘no’ che hanno cambiato la stagione nerazzurra. I retroscena della svolta nel VIDEO di Giuseppe Colicchia Infortunati Verona: rottura del menisco per Mosquera, distorsione alla caviglia per Oyegoke. Il comunicato ufficiale che svela le loro condizioni Indagine escort Milano: i calciatori di Serie A coinvolti potrebbero essere interrogati dalla Procura di Milano. Ultimissimi...🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - De Vrij Inter, tra prolungamento e addio ai nerazzurri: prende forma un’ipotesi inattesa in Italia Notizie correlate De Vrij tra rinnovo e addio: l’Inter riflette ma spunta una destinazione a sorpresa in Italiadi Alberto PetrosilliDe Vrij, l’Inter riflette ancora sul rinnovo del contratto in scadenza a giugno: spunta il Monza in caso di promozione in Serie... Inter, proposta di rinnovo per De Vrij: diverse ipotesi per il futuro dell’olandeseDiversi calciatori dell’Inter sono destinati a lasciare il club al termine della stagione, complice la scadenza dei rispettivi contratti prevista per... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Inter, offerto il rinnovo a De Vrij; Inter-Cagliari, ufficiali: derby tra i fratelli Esposito, Josep Martinez titolare; Inter, De Vrij e Bastoni nemmeno in panchina: le loro condizioni; L'addio di de Vrij dall'Inter si avvicina: il Qatar di un ex nerazzurro lo chiama. De Vrij, addio all'Inter ma futuro in Italia? L'ipotesi sul futuro dell'olandeseIl futuro di De Vrij è ancora da scrivere. L'Inter si prepara a quella che viene denominata una rivoluzione a causa dei vari cambiamenti che subirà la rosa nerazzurri. Tra questi tanto passa dalla ... msn.com De Vrij, futuro in Italia anche senza rinnovo con l’Inter? Il Monza ci pensa in caso di promozioneSecondo ForzaMonza.it, su di lui ci sarebbe il Monza, pronto a regalare ai propri tifosi un grande colpo in caso di promozione in Serie A. Solo una suggestione, per il momento, ma una pista che andrà ... fcinter1908.it CdS - De Vrij neanche convocato per #Inter-Como: il motivo x.com De Vrij che dovrebbe esser rinnovato per la prossima stagione #Inter #DeVrij #Chivu #SerieA #CoppaItalia - facebook.com facebook