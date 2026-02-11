Gaffe di Lupo con Martina Miliddi ad Affari Tuoi | È un pacco bollente De Martino interviene e si scusa

Un momento imbarazzante si è vissuto oggi in studio ad Affari Tuoi. Lupo ha fatto una battuta infelice rivolta a Martina Miliddi, chiamandola “pacco bollente”. La frase ha sorpreso tutti e ha creato un momento di disagio, spingendo Stefano De Martino a intervenire rapidamente e chiedere scusa pubblicamente. La gaffe ha attirato l’attenzione e lasciato un po’ di tensione in studio.

Martina Miliddi è tornata al centro dell'attenzione, questa volta nel programma di Stefano De Martino, Affari tuoi. Nella puntata di Affari Tuoi del 19 gennaio, Martina Miliddi è arrivata in prima serata su Rai1, portando ancora una volta la sua danza in tv, dopo Amici e Viva Rai2.

