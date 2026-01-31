Calciomercato Torino | colpo Kulenovic l’attaccante è arrivato in Italia! La formula le cifre e i dettagli dell’affare

Sandro Kulenovic è atterrato in Italia e ha firmato con il Torino. L’attaccante croato arriva con l’obiettivo di aiutare i granata a migliorare la rosa. La trattativa si è conclusa nelle ultime ore, con una formula e cifre ancora da ufficializzare, ma la società è soddisfatta dell’accordo raggiunto. Ora Kulenovic è pronto a mettersi a disposizione del nuovo allenatore e a dimostrare il suo valore in Serie A.

Calciomercato, Kulenovic è arrivato a Torino: i dettagliSandro Kulenovic è sbarcato a Torino. L'attaccante croato è atterrato all'aeroporto di Caselle questo pomeriggio. L'ex prima punta della Dinamo Zagabria svolgerà le visite mediche all'Istituto ... toronews.net Calciomercato Torino, granata scatenati al fotofinish: firma Luca Marianucci, beffato il Verona per KulenovicCalciomercato Torino, granata scatenati al fotofinish: firma Luca Marianucci, beffato il Verona per Kulenovic Il calciomercato del Torino si infiamma improvvisamente proprio a ridosso del gong finale. calcionews24.com ECCO MARIANUCCI Luca #Marianucci è atterrato all'aeroporto di #Torino Caselle. Oggi il primo allenamento col @TorinoFC_1906, sarà subito a disposizione per #TorinoLecce. Arriva in prestito secco dal @sscnapoli. #calciomercato

