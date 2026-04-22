De Bruyne verso la panchina | i numeri del momento

Kevin De Bruyne potrebbe finire in panchina nelle prossime partite del Napoli. I numeri dell’ultimo periodo mostrano una diminuzione delle sue prestazioni e un calo dei minuti giocati rispetto alle stagioni precedenti. La società sta valutando le opzioni per la gestione del giocatore, che potrebbe portare a un cambiamento nel suo ruolo in campo. La situazione resta in evoluzione e non ci sono ancora decisioni ufficiali.

Il momento di Kevin De Bruyne è diventato uno dei temi più delicati in casa Napoli. Dopo la sconfitta contro la Lazio, nessuno sembra davvero al riparo da possibili cambi di formazione. E tra i nomi che oggi rischiano di più c’è anche quello del fuoriclasse belga. È questo il quadro tracciato da Repubblica. La sensazione è che Antonio Conte stia valutando scelte forti in vista della gara contro la Cremonese. De Bruyne, già sostituito all’intervallo nell’ultima uscita, potrebbe partire dalla panchina. Un segnale pesante, che confermerebbe il momento complicato vissuto dal centrocampista nella sua prima stagione in azzurro. Il quotidiano insiste soprattutto sul rendimento del giocatore.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - De Bruyne verso la panchina: i numeri del momento De Bruyne Terancam Menepi Lama, Napoli Panik Kehilangan Pengatur Serangan Andalan! | OneNews Bola Notizie correlate De Bruyne a Napoli: i numeri che dimostrano il suo impatto in campo e la del rientroIl mercato del Napoli si arricchisce di un ritorno che potrebbe trasformarsi in un vero e proprio rinforzo strategico per la fase decisiva della... Repubblica: “Napoli, Conte alza i toni: De Bruyne rischia la panchina”Repubblica: “Napoli, Conte alza i toni: De Bruyne rischia la panchina”"> NAPOLI – Pressione massima e nessuno intoccabile. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Kevin De Bruyne (Napoli) ultime notizie oggi: aggiornamenti; Alle 18 Napoli-Lazio. Conte verso la conferma dei Fab Four; Napoli, avanti con De Bruyne anche senza Conte: spunta la decisione; Verso Napoli-Lazio, Hojlund e De Bruyne inseguono due primati: i numeri – CdS. De Bruyne verso la panchina: i numeri del momentoIl momento di Kevin De Bruyne è diventato uno dei temi più delicati in casa Napoli. Dopo la sconfitta contro la Lazio, nessuno sembra davvero al riparo da possibili cambi di formazione. E tra i nomi ... forzazzurri.net De Bruyne verso la bocciatura, Repubblica: esclusione con la Cremonese e futuro col Napoli a rischioIl feeling con il Napoli di Conte non sembra sbocciare per Kevin De Bruyne, che secondo Repubblica rischia di finire in panchina contro la Cremonese. Sicuramente in caso di scelta forte da parte di Co ... msn.com Verso #Napoli- #Lazio, #Hojlund e #DeBruyne inseguono due primati: i numeri – CdS x.com Verso #NapoliCremonese - 25 novembre 1984 Daniel #Bertoni decide la sfida contto i grigiorossi - facebook.com facebook