Kevin De Bruyne è tornato a giocare con il Napoli, e i numeri mostrano come il suo contributo si sia fatto subito sentire in campo. La sua presenza ha influenzato le statistiche della squadra, evidenziando un miglioramento nelle prestazioni complessive. Questo ritorno rappresenta un elemento importante per la fase cruciale della stagione e potrebbe avere ripercussioni significative sulla corsa in campionato.

Il mercato del Napoli si arricchisce di un ritorno che potrebbe trasformarsi in un vero e proprio rinforzo strategico per la fase decisiva della stagione. Dopo un lungo periodo di recupero, Kevin De Bruyne sta pian piano tornando in condizioni ottimali, con l’obiettivo di ritrovare una forma che gli consenta di contribuire decisivamente alle sorti della squadra. La sua capacità di incidere in campo e la sua esperienza internazionale lo rendono un elemento di grande valore, pronto a riaccendere le ambizioni del club partenopeo nel contesto europeo e nazionale. Dopo una severa lesione di alto grado al bicipite femorale destro, verificatasi durante una partita contro l’Inter, Kevin De Bruyne ha completato con successo le procedure di riabilitazione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - De Bruyne a Napoli: i numeri che dimostrano il suo impatto in campo e la del rientro

De Bruyne vicino al rientro: Napoli attende il suo ritorno in campoNel centro sportivo di Castel Volturno, Kevin De Bruyne è tornato a calcare il prato verde e a misurarsi con nuove sollecitazioni fisiche.

Napoli, De Bruyne ‘nuovo acquisto’ di Conte: i numeri del suo peso in campo non mentono, ecco quando può davvero rientrareJuventus, ascolta Pjanic: «Se in estate non posso permettermi l’investimento su Tonali, allora prendo lui! È il campione che serve» Calciomercato...

Come Modri a 40 anni ha battuto De Bruyne e portato il Milan in cima alla Serie A.

Altri aggiornamenti su De Bruyne a Napoli i numeri che...

Temi più discussi: Napoli, De Bruyne da oggi torna in gruppo. E può essere subito a disposizione; De Bruyne, splendide notizie da Castel Volturno: ci sarà contro il Torino?; De Bruyne torna a Napoli: il trasportino con i gatti, la famiglia e il messaggio ai tifosi; Napoli, Conte sorride verso il Torino: rientro dalla panchina per Anguissa e De Bruyne.

Napoli, De Bruyne ‘nuovo acquisto’ di Conte: i numeri del suo peso in campo non mentono, ecco quando può davvero rientrareNapoli, De Bruyne sarà a tutti gli effetti un ‘nuovo acquisto’ per Conte: i numeri del suo peso in campo, quando tornerà Un rinforzo eccellente si profila all’orizzonte per il Napoli in vista del ... calcionews24.com

Napoli, dopo 4 mesi riecco De Bruyne: sarà lui l'uomo in più per la corsa Champions?Il belga da due giorni lavora a pieno ritmo in gruppo e sembrerebbe in corsa per la prima convocazione del 2026 nella sfida con il Torino. L'obiettivo è uno solo: ritornare a giocare la Champions il p ... gazzetta.it

Repubblica: Lobotka si è fatto male, McTominay è fuori da un mese, se tutto va bene venerdì contro il Torino torneranno in panchina Anguissa e De Bruyne. facebook

De Bruyne, il rinforzo Champions corre verso la prima convocazione del 2026 x.com