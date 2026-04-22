DC Horror | il mostruoso volto di Clayface tra metamorfosi e sangue

Il nuovo film dedicato a Clayface, uno dei personaggi più iconici di Gotham, si prepara a entrare nelle sale italiane tra il 22 ottobre 2026, distribuito da Warner Bros. La pellicola si inserisce nel primo universo cinematografico horror della DC, con atmosfere cupe e un’ambientazione inquietante. Un teaser recente ha mostrato un volto mostruoso che si trasforma, lasciando intendere un racconto incentrato su metamorfosi e sangue.

Il primo sguardo sul nuovo universo cinematografico della DC rivela una deriva inquietante e viscerale con il debutto del teaser di Clayface, la pellicola horror thriller che porterà le atmosfere più cupe di Gotham tra il 22 ottobre 2026 e le sale italiane sotto la distribuzione di Warner Bros. Pictures. Il film, diretto da James Watkins, si distacca nettamente dai toni finora esplorati dal DC Universe di James Gunn, puntando tutto su un linguaggio estetico legato al body horror. Le immagini mostrate durante l’evento CinemaCon di Las Vegas delineano la tragica parabola di Matt Hagen, interpretato da Tom Rhys Harries. L’attore, figura di spicco nelle cronache mondane di Gotham per la sua bellezza e il suo successo sui tappeti rossi, si ritrova proiettato in una dimensione di puro terrore dopo un violento scontro con un criminale locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - DC Horror: il mostruoso volto di Clayface tra metamorfosi e sangue Notizie correlate Clayface: il poster ufficiale conferma il tono horror del nuovo film DCÈ approdato oggi online il primo poster ufficiale di Clayface, offrendo a tutti i fan la prima vera prova visiva dell’approccio scelto per il celebre... Clayface, la descrizione del trailer anticipa il body horror del DC UniverseIl terzo film del nuovo DC Universe di James Gunn è stato il protagonista di una presentazione alla CinemaCon di Las Vegas dove i presenti hanno... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Clayface: domani uscirà il trailer del cinecomic DC horror, ecco la prima immagine ufficiale!; Clayface: domani uscirà il trailer del cinecomic DC horror, ecco la prima immagine ufficiale!; Clayface, il trailer svela l’horror del primo film vietato ai minori del DC Universe; Clayface: il trailer del cinecomic DC horror è stato mostrato alla CinemaCon, ecco la descrizione. Clayface: una 'mostruosa trasformazione' al centro del trailer dell'horror DCFinalmente il body horror DC che promette violenza e raccapriccio si svela, anticipando cosa ci aspetta nel film di James Watkins co-firmato da Mike Flanagan. Dopo l'anteprima al CinemaCon di Las ... movieplayer.it Clayface: svelato il primo poster del film horror del DCUDC Studios ha pubblicato sui social il primo poster ufficiale di Clayface, offrendo un assaggio concreto della direzione radicale del progetto: un horror vietato ai minori che mette al centro la ... cinefilos.it Va chiarito fin dall’inizio che questo film non è ufficialmente basato sul classico gioco da tavolo della Hasbro né è ad esso collegato. Un nuovo film horror sugli attacchi di animali intitolato Hungry uscirà il 23 giugno, e il primo trailer e un nuovo poster sono stati - facebook.com facebook #Routine, l'originale horror di Lunar Software, è disponibile su Instant Gaming con uno sconto del 40%. x.com