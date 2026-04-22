Clayface | il poster ufficiale conferma il tono horror del nuovo film DC

Oggi è stato pubblicato il primo poster ufficiale di Clayface, il celebre villain di Gotham City, nel nuovo DC Universe. L’immagine fornisce la prima rappresentazione visiva del personaggio e suggerisce un tono che si avvicina al genere horror per il prossimo film dedicato. La grafica e gli elementi visivi del poster indicano una direzione artistica specifica per questa nuova produzione.

È approdato oggi online il primo poster ufficiale di Clayface, offrendo a tutti i fan la prima vera prova visiva dell’approccio scelto per il celebre villain di Gotham City all’interno del nuovo DC Universe. L’immagine – diffusa attraverso i canali social Warner Bros – conferma le sensazioni dei fortunati presenti alla convention: ci troviamo di fronte a un’opera dalle tinte marcatamente horror. Il poster gioca con le texture del fango e della carne, suggerendo la tragedia di un uomo che perde letteralmente i propri connotati. Questa mossa strategica sembra anticipare di pochissimo il rilascio del primo teaser trailer, destinato a mostrare finalmente in azione le capacità mutaforma del protagonista.🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Clayface: il poster ufficiale conferma il tono horror del nuovo film DC Notizie correlate Leggi anche: Clayface | Il nuovo film DCU slitta a ottobre per un Halloween all’insegna del body horror Clayface, la descrizione del trailer anticipa il body horror del DC UniverseIl terzo film del nuovo DC Universe di James Gunn è stato il protagonista di una presentazione alla CinemaCon di Las Vegas dove i presenti hanno... Panoramica sull’argomento Clayface sarà il film più oscuro del nuovo DC Universe: ecco il primo sguardo al villain [FOTO]Clayface sarà uno dei progetti più oscuri del nuovo DC Universe: il primo sguardo al film anticipa un tono inedito inquietante. bestmovie.it Clayface: svelata la prima immagine ufficiale del film DC con Tom Rhys HarriesScopri la prima immagine di Clayface: Tom Rhys Harries è Matt Hagen nel nuovo film DC tra body horror e Gotham oscura. cinefilos.it