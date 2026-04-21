Gianni Amelio riceverà il Premio alla Carriera ai David di Donatello

Durante la 71a edizione dei Premi David di Donatello, il regista e sceneggiatore Gianni Amelio riceverà il riconoscimento speciale alla Carriera. La cerimonia si terrà nella stessa occasione, con la consegna prevista durante la serata ufficiale. La decisione di attribuire il premio è stata comunicata dagli organizzatori dell’evento.

Il regista e sceneggiatore Gianni Amelio riceverà il Premio alla Carriera nel corso della 71a edizione dei Premi David di Donatello. Il riconoscimento sarà assegnato mercoledì 6 maggio nell'ambito della cerimonia di premiazione. "L'Accademia del Cinema Italiano è onorata di assegnare il David di Donatello alla Carriera a Gianni Amelio celebrandone così l'immensa conoscenza del cinema, quasi una magnifica ossessione - afferma in una nota Piera Detassis, Presidente e Direttrice Artistica dell'Accademia del Cinema Italiano - La sua visione del mondo è profondamente umanistica e insieme intimamente immersa nella materia cinematografica. Nei suoi...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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