Durante la cerimonia dei David di Donatello, viene annunciato che il regista riceverà il premio alla carriera. La decisione è stata comunicata dall'organizzazione della manifestazione, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulla data precisa dell'evento. La premiazione, che si svolge ogni anno, celebra i professionisti del cinema italiano. Gianni Amelio è stato scelto per il riconoscimento in questa occasione.

E’ stato annunciato che, in occasione della serata dei premi deiDavid di Donatello, verrà consegnato il premio alla carriera al registaGianni Amelio. Un’onorificenza importante che ogni anno la kermesse regala ad attori e registi italiani che hanno avuto una carriera lunga e che meritano un riconoscimento a livello nazionale, su un palco così importante. Dunque,Gianni Ameliosarà presente la sera del 6 maggio quando, da Cinecittà, la cerimonia si terrà con la conduzione di Flavio Insinna e Bianca Balti. Questa la motivazione per la quale verrà premiatoGianni Amelio: “L’Accademia del cinema italiano è onorata di assegnare il David di Donatello alla Carriera a Gianni Amelio celebrandone così l’immensa conoscenza del cinema, quasi una magnifica ossessione.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - David di Donatello, a Gianni Amelio il premio alla carriera

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