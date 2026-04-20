David torna a brillare in Juve Bologna | gol e non solo L’analisi della prestazione del centravanti canadese

Nella partita tra Juventus e Bologna, il centravanti canadese ha segnato un gol e ha partecipato attivamente al gioco offensivo. La sua presenza in campo si è fatta notare sia per le azioni offensive che per la capacità di muoversi tra le linee avversarie. La sua prestazione ha contribuito a determinate fasi della partita, dimostrando un buon livello di coinvolgimento e dinamismo.

di Angelo Ciarletta Jonathan David torna a brillare nella sfida di ieri sera tra Juventus e Bologna. Vediamo l’analisi della prestazione del centravanti canadese. La Juve ritrova il sorriso e i gol del suo riferimento offensivo. Nella vittoria contro il Bologna, Jonathan David è tornato a disputare una prova di alto livello. Il centravanti ha sbloccato il match nelle battute iniziali con un preciso colpo di testa su assist di Pierre Kalulu. CONTINASSA JUVE LIVE Analizzando i dati statistici riportati da SofaScore, la partita del numero nove, sostituito al 72? da Kenan Yildiz, è stata estremamente concreta. A fronte di 0.2 xG, l’attaccante ha realizzato un gol pesante, con un valore di 0.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David torna a brillare in Juve Bologna: gol e non solo. L’analisi della prestazione del centravanti canadese CONFERENZA STAMPA SPALLETTI PRE BOLOGNA - JUVENTUS :Non esistono i moduli, niente ritiro, Elkann.. Notizie correlate Gol David: la Juve passa subito allo Stadium! Guizzo vincente del canadese, la squadra di Spalletti è già in vantaggiodi Luca FiorettiGol David: il canadese sblocca subito il delicato match dello Stadium con un magistrale e preciso colpo di testa. Infortunio David, le condizioni del centravanti canadese in vista del match di sabato. Le ultimissime novitàLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal... Aggiornamenti e contenuti dedicati Pagelle Juve Bologna: David brilla, Miranda in difficoltà. I VOTIPagelle Juve Bologna, i voti e i giudizi ai protagonisti del match dell’Allianz Stadium valido per la 33a giornata di Serie A 2025/26 ... calcionews24.com PAGELLE e TABELLINO Juventus-Bologna 2-0: Spalletti ritrova David, Castro invisibileJuve-Bologna, sfida della 33° giornata del campionato di Serie A: pagelle, top e flop del match dell'Allianz Stadium ... calciomercato.it