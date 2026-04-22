David agitati Castellitto attacca | Demolire tutto

I David di Donatello, i più prestigiosi premi cinematografici italiani, si consegneranno il 6 maggio negli studi di Cinecittà, con premiazione in diretta su Raiuno. Ma la vigilia, a parte l’annuncio del premio alla carriera a Gianni Amelio, è tutt’altro che tranquilla. Il movimento #siamoaititolidicoda, che raccoglie tecnici e maestranze del cinema, con una petizione su change.org chiede ai candidati di non presentarsi alla premiazione, e di lasciare la sedia vuota. "Che il mondo veda il silenzio e il vuoto creati da questa politica", dice l’appello. Fra i motivi del boicottaggio ci sono la trasformazione del cinema da "bene culturale" a "prodotto di mercato", l’asservimento alle grandi Major internazionali, i previsti tagli drastici al settore.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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