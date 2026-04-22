Dave Mason è morto a 79 anni | aveva fondato i Traffic e suonato con McCartney e Hendrix
È deceduto a 79 anni Dave Mason, noto come fondatore dei Traffic, band di cui faceva parte. Nel corso della sua carriera ha pubblicato anche lavori da solista fino al 2025. Mason ha collaborato come chitarrista con artisti come Jimi Hendrix, Paul McCartney e i Rolling Stones, partecipando a diverse registrazioni e concerti.
È morto a 79 anni Dave Mason, chitarrista e fondatore dei Traffic. Da solista ha pubblicato fino al 2025, ma suonò anche con Jimi Hendrix, Paul McCartney e i Rolling Stones.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Leggi anche: Morto Dave Mason, protagonista del rock britannico con i Traffic: aveva 79 anni
Leggi anche: Napoli in lutto: è morto Giuseppe Savoldi: aveva 79 anni. Il figlio: «Travolti dal dolore»
Altri aggiornamenti
Temi più discussi: Addio a Dave Mason (Traffic, Fleetwood Mac); Morto Dave Mason, protagonista del rock britannico con i Traffic: aveva 79 anni; Booking, Antitrust apre istruttoria per pratiche commerciali scorrette; Terna, società: Di Foggia disponibile ad accordo con rinuncia dell’indennità.
Morto Dave Mason: il cantautore e chitarrista britannico fu cofondatore dei TrafficÈ morto all'età di 79 anni Dave Mason, cantante, cantautore e chitarrista inglese, autore di brani iconici divenuti classici del rock come Feelin’ Alright? e Only You Know and I Know. Membro fonda ... rainews.it
È morto Dave Mason, leggenda dei Traffic e autore di Feelin’ AlrightAddio al chitarrista britannico: icona rock anni ’60, aveva 79 anni. Una carriera tra successi e collaborazioni ... tg.la7.it
Morto Dave Mason, protagonista del rock britannico con i Traffic: aveva 79 anni x.com
ADDIO A DAVE MASON (TRAFFIC, FLEETWOOD MAC) Il musicista è morto domenica 20 aprile Leggi tutto https://www.rockol.it/news-758415/addio-a-dave-mason-traffic-fleetwood-mac - facebook.com facebook