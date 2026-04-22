Dave Mason è morto a 79 anni | aveva fondato i Traffic e suonato con McCartney e Hendrix

È deceduto a 79 anni Dave Mason, noto come fondatore dei Traffic, band di cui faceva parte. Nel corso della sua carriera ha pubblicato anche lavori da solista fino al 2025. Mason ha collaborato come chitarrista con artisti come Jimi Hendrix, Paul McCartney e i Rolling Stones, partecipando a diverse registrazioni e concerti.