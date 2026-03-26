Napoli piange la scomparsa di Giuseppe Savoldi, ex calciatore di 79 anni noto per aver vestito le maglie di Napoli, Bologna e Atalanta. La notizia è stata comunicata dal figlio, che ha dichiarato di essere stato travolto dal dolore. Savoldi era ricordato come uno dei protagonisti del calcio italiano degli anni Settanta e Ottanta.

È morto Beppe Savoldi. L'ex attaccante di Napoli, Bologna e Atalanta aveva 79 anni. «Se ne è andato in altra dimensione il nostro grande Beppe. I suoi luoghi, la sua casa e i suoi affetti lo hanno accompagnato fino all'ultimo momento lasciandoci custodi dei valori e dell'amore che hanno sempre costituito la cifra del suo percorso terreno. Siamo molto fieri di tutto ciò, pur travolti dal dolore». «Ringraziamo di cuore i medici e gli infermieri del Papà Giovanni XXIII e dell’Istituto Beato Palazzolo di Bergamo che hanno avuto cura di lui pur tra le sue amate mura domestiche. Eliana, Gianluca con Valentina, Guya, Gabriella, e i suoi adorati nipoti Lorenzo, Ludovico e Giorgio». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Napoli in lutto: è morto Giuseppe Savoldi: aveva 79 anni. Il figlio: «Travolti dal dolore»

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