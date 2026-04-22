Dati aziendali | le soluzioni di backup e disaster recovery di Flashinlabs per una protezione avanzata

Da corrieretoscano.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Firenze, ad aprile 2026, è stato diffuso un comunicato stampa che presenta le soluzioni di backup e disaster recovery offerte da Flashinlabs, finalizzate a garantire una protezione avanzata dei dati aziendali. La comunicazione evidenzia come la perdita di dati rappresenti uno degli eventi più critici per le imprese, senza fornire ulteriori dettagli sui metodi o sui risultati ottenuti.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Firenze, aprile 2026 – La perdita di dati aziendali è uno degli eventi più critici che un’impresa possa affrontare. Che si tratti di un attacco ransomware, di un guasto hardware, di un errore umano o di un evento imprevisto che compromette l’infrastruttura IT, le conseguenze operative ed economiche possono essere devastanti: sistemi fermi, dati irrecuperabili, processi produttivi bloccati e, nei casi più gravi, danni irreversibili alla continuità del business. Il paradosso è che nella maggior parte dei casi queste conseguenze sarebbero evitabili con sistemi di protezione adeguati, progettati e implementati prima che l’emergenza si manifesti.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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