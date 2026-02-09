Backup dati 2026 | la guida alle soluzioni per privati e aziende tra sicurezza e scalabilità

Nel febbraio 2026, il mercato dei software di backup si riempie di opzioni. Privati e aziende cercano sistemi più sicuri e scalabili per proteggere i propri dati. Tra le soluzioni, ci sono programmi gratuiti e altri più avanzati a pagamento, tutti pensati per garantire la sicurezza delle informazioni e continuare a lavorare senza interruzioni. La scelta si fa più ampia e più complessa, ma l’obiettivo resta quello di evitare perdite di dati importanti.

La protezione dei dati è diventata una priorità assoluta per privati e aziende. Nel febbraio 2026, il mercato dei software di backup offre una vasta gamma di soluzioni, dai programmi gratuiti a quelli più avanzati e a pagamento, progettati per garantire la sicurezza delle informazioni e la continuità operativa. Questa guida, curata da Antonello Buzzi e David Bossi, analizza le migliori opzioni disponibili, evidenziando funzionalità chiave come la compatibilità con macOS, la protezione anti-ransomware e la scalabilità per le diverse esigenze degli utenti. Il panorama digitale odierno è costellato di minacce, tra cui attacchi informatici, guasti hardware e errori umani.

