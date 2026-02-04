Orgoglio casertano agli Assoluti 2026 | Letizia e Luigi sul podio della danza sportiva paralimpica

Letizia e Luigi, due atleti di Caserta, salgono sul podio ai Campionati Italiani Assoluti 2026 di danza sportiva paralimpica. La competizione si è svolta al Palazzetto dello Sport Play Hall di Riccione, dove il loro talento ha conquistato l’attenzione di tutti. È un risultato che riempie di orgoglio la città, dimostrando ancora una volta che anche nello sport paralimpico Caserta può fare la sua parte.

È tutto casertano il primo, emozionante podio conquistato da Letizia e Luigi ai Campionati Italiani Assoluti 2026 di danza sportiva, settore paralimpico, organizzati dalla Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali (Fidesm) al Palazzetto dello Sport Play Hall di Riccione.

